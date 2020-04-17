الامارات | بالفيديو: مهارات "الملكة المصرية" هدافة الدوري الإنجليزي للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مهارات "الملكة المصرية" هدافة الدوري الإنجليزي للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعية مقاطع مصورة للاعبة المنتخب المصري ونادي ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم سارة عصام (21 عاماً)، التي سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "الفيفا"، الضوء عليها اليوم في تقرير مطول تحدثت فيه عن تجربتها الاحترافية.

وتعتبر سارة عصام الملقة بـ "الملكة المصرية"، أول محترفة مصرية تنتقل إلى ملاعب الكرة الإنجليزية، وأول لاعبة عربية تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

ونشرت سارة على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، الذي يتابعها من خلاله 15 ألفاً و600 متابعاً، فيديوهات تعكس مهاراتها الفردية وقدرتها على تنفيذ الضربات الحرة المباشرة والتي جعلت منها هدافة الدوري الإنجليزي على شاكلة مواطنها هداف ليفربول محمد صلاح.