شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هانتر نجم ليدز السابق عن 76 عاما بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إن نجمه السابق نورمان هانتر توفي عن 76 عاما بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت:" نقل نورمان إلى المستشفى في الأسبوع الماضي بعد ثبوت إصابته بفيروس كوفيد-19 ورغم مقاومته المرض والجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي فإنه خسر المعركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

وشارك هانتر في 726 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار 15 عاما واشتهر خلال هذه الفترة بقوة التحاماته مع الخصوم.

وفي صفوف ليدز فاز هانتر بلقبين للدوري الإنجليزي الأول وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وبلقب في كأس رابطة أندية المحترفين وشارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975 والتي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان هانتر أيضا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 دون أن يلعب وشارك بديلا في هزيمة منتخب إنجلترا 3-2 أمام ألمانيا في دور الثمانية في كأس العالم 1970.

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