شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح فى قائمة أسرع لاعبى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية النجم المصرى العالمى محمد صلاح ضمن قائمة أسرع لاعبى كرة القدم فى العالم، برفقة نجوم الدوريات الأوروبية التى ضمن 10 لاعبين، أمثال كليان مبابى، نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان. وجاءت سرعة محمد صلاح، وفقا للتقرير الفرنسى، بمعدل لا يقل عن 35 كيلومترا فى الساعة. وتصدر القائمة الفرنسى مبابى لاعب باريس سان جيرمان بمعدل سرعة بلغ 36 كيلومترا فى الساعة. فى حين حل كريم بلعربى، لاعب باير ليفركوزين، 35.27 كيلومتر/ الساعة، فى المركز الثانى، يليه كايل ووكر لاعب السيتى 35.21 كيلومتر/ الساعة، ثم سانى لاعب مانشستر سيتى 35.04 كيلومتر/ الساعة، ثم ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، 35.7 كيلومتر/ الساعة، ثم أوباميانج، لاعب أرسنال، 35.5 كيلومتر/ الساعة، ثم كنجسلى كومان، لاعب بايرن ميونخ، 35 كيلومتر/ الساعة، وثامنا، محمد صلاح، لاعب ليفربول، 35 كيلومتر/ الساعة، ثم ألفارو أودريوزولا، لاعب الريال المعار لبايرن، 34.99 كيلومتر/ الساعة، وأخيرا، ناتشو هيرنانديز، لاعب ريال مدريد، 34.62 كيلومتر/ الساعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,673

تعافي 596

وفيات 196

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