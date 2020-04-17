بايرن ميونخ يعاقب كومان بسبب سيارته!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

عاقب نادي بايرن ميونخ الألماني لاعب وسطه الفرنسي كينغسلي كومان، لعدم استخدام سيارة آودي، الراعي الرسمي للفريق، خلال تمارينه الأخيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد المحلية.



ويتعين على لاعبي النادي البافاري الحضور إلى التمارين بسيارات آودي، صاحب حصة بنسبة 8,33% في النادي.

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لكن كومان (23 عاماً) فضل سيارة ماكلارين 570 سبايدر المترفة، فتعرض لعقوبة على غرار زميليه نيكلاس زوله والبرازيلي فيليب كوتينيو وأيضاً المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش الذي دفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.

وقال الدولي الفرنسي لصحيفة بيلد الألمانية: "أعتذر من النادي ومن آودي لعدم الحضور إلى التمارين بسيارة الشركة، يعود السبب إلى تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي التابعة لي".

ويتعين على لاعب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن يقوم بحصة من التوقيعات للمعجبين في مصنع آودي في إينغولشتات.

وكانت الأندية الألمانية عادت إلى التمارين في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي، بعد تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.