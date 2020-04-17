شكرا لقرائتكم كوكا يوافق على تمثيل مصر فى كأس "فيفا 2020" للبلاى ستيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر وأوليمبياكوس اليوناني علي المشاركة في بطولة فيفا للألعاب الاليكترونية التي ستنطلق ٢٠ ابريل من الشهر الجاري بعد مخاطبته من قبل اتحاد الكرة عن طريق المشرف علي الملف حماده سمير زاهر .

اعتذر تريزيجيه عن المشاركة في البطولة ليتأكد مشاركة احمد كوكا بالإضافة الي احمد الشيخ لاعب الاهلي ولاعبين ممارسين للعبة خارج الوسط الكروي هما رامي سعد و اسلام سامي .

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيخصص دخل بطولة البلاى ستيشن المقرر انطلاقها يوم 20 أبريل الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم سواء فى الدورى المصرى أو محترفين إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاى ستيشن.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب اختيار الثنائى تريزيجيه وأحمد الشيخ بعد معرفة مسئولى الجبلاية أنهما مميزان فى لعبة البلاى ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.

وحدد مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" 20 أبريل الجارى موعدًا لانطلاق بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تصنيفا خاصا بلعبة فيفا للاعبين، ويتواجد لاعب مصرى فى المركز الـ25 سيتم اختياره من ضمن 4 لاعبين للمشاركة فى البطولة