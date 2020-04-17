شكرا لقرائتكم الجبلاية : لائحة تقليص الأجانب ليست بنات أفكار اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة من محاولات بعض الأندية من أجل الضغط على الاتحاد لإلغاء قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل.

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قال المصدر إن قرار اتحاد الكرة ولائحة القيد مرسلة لجميع الأندية من الموسم الماضي وليست من بنات أفكار اللجنة الحالية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والكل على علم بها وأنه سيتم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، ومن الغريب إثارة الأمر في هذا التوقيت رغم أن الأندية لم تعترض من الأساس على لائحة القيد المرسلة منذ بداية الموسم.

شدد المصدر على أن الاتحاد ينظر في جميع قراراته لمصلحة الكرة المصرية دون النظر لمصلحة أندية بعينها وقرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب هو قرار مدروس من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المصريين للتواجد والمشاركة وحتى تكون إضافة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها ليكون هناك تنوع في الاختيارات أمام الأجهزة الفنية، وبالتالي يصب في مصلحة الكرة المصرية بالأساس.