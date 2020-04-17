شكرا لقرائتكم لجنة الكرة تخطر فايلر بقائمة المدافعين المرشحين للانضمام للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولو النادي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة حيث أخطر المسئولين عن قطاع الكرة بالأهلي المدرب السويسري بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حالياً على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيداً للتعاقد مع أحدهم ، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسري من أجل تدعيم الخط الدفاعي للفريق ويأتي في مقدمتهم أحمد حجازي نجم نادي ويست بروميتش الأنجليزي والمنتخب الوطني الأول.

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من ناحية أخرى ، ينتظر مسئولو الأهلى تقرير رينيه فايلر بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.