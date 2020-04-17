شكرا لقرائتكم فريدة عثمان تلتقط أول سيلفى بعد الخروج من الحجر الصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت البطلة المصرية فريدة عثمان، بطلة السباحة، الحجر الصحي بمرسى علم، لتعود إلى القاهرة بعدما خضعت مع عد من اللاعبات، للملاحظة والمتابعة للتأكد من سلامتهن فور العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقطت البطلة المصرية صورة مع والديها في بعد العودة إلى القاهرة، احتفالاً بانهائها للحجر الصحي، وتأكد سلامتها من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وتسبب في توقف النشاط الرياضي.



فربيدة عثمان

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ووصلت الطائرة التى تقل اللاعبات إلى المطار، وفى طريقهن للعودة إلى منازلهن، بعد الاطمئنان عليهن، والخضوع للفحص والملاحظة خلال الأيام الماضية، والتى وصلت إلى 14 يوما، فور العودة من أمريكا.

ومن بين اللاعبات اللاتى وصلن على متن الطائرة التى انطلقت صباح اليوم كل من فريدة عثمان وجنى هيثم ونسمة عبد الرحمن.

كانت اللاعبة جنى هيثم لاعبة كرة سلة سموحة قد أكدت أن كل شىء فى الفندق على ما يرام، كل ما يطلبونه يتم توفيره لهم، حيث يتم المرور على المتواجدين فى الغرف، لقياس درجة الحرارة مرتان يوميا، بخلاف الفحص الطبى عليهم فترات طوال اليوم.

وأضافت جنى هيثم أن اللاعبين فى الحجر تتم عاملتهم أفضل معاملة، وباهتمام زائد، منذ الوصول من الولايات المتحدة جون تقصير من أى فرد، وبالنسبة للطعام والوجبات فيتم تلبية مطالبنا، والجميع متعاون معنا فى الحجر الصحى.

وكانت فريدة عثمان كشفت أنها كانت فى معسكر تدريبى فى الولايات المتحدة استعدادا لأولمبياد طوكيو فى يونيو المقبل، وقررت العودة إلى مصر بعد قرار تأجيل الأولمبياد حتى تكون مع أهلها، خاصة أن الحالة الأمنية فى أمريكا سيئة جداً.