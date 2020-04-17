شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: الأندية على علم منذ أشهر بتخفيض اللاعبين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة تعجبه بشدة من طرح قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل، ومحاولات بعض الأندية الضغط على الاتحاد لإلغاء القرار.
وشدد المصدر على أن الاتحاد ينظر فى جميع قراراته لمصلحة الكرة المصرية دون النظر لمصلحة أندية بعينها، و تخفيض عدد اللاعبين الأجانب قرار مدروس من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المصريين للتواجد والمشاركة، وحتى تكون إضافة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها ليكون هناك تنوع فى الاختيارات أمام الأجهزة الفنية، وبالتالي يصب في مصلحة الكرة المصرية بالأساس.
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