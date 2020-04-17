شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى كلمة السر فى تعثر عودة أحمد حجازى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار مسئولى النادى الأهلى بتجميد ملف شراء رمضان صبحى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، ليزيح الستار عن منهج جديد لإدارة الأهلى فى ملف التعاقدات، خاصة بشأن طيوره المهاجرة، وقال مصدر فى القلعة الحمراء، إن النادى لديه رغبة فى شراء رمضان صبحى نهائياً إذا سمحت الظروف، وتحديداً إذا وافق النادى الإنجليزى على المبلغ الذى حدده الأهلى لشراء اللاعب وهو 3.5 مليون دولار .لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا

ويدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، ضم جناح أجنبى بدلاً من مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يفكر المدير الفنى فى إبرام صفقة قوية مع أحد اللاعبين الذين يُجيدون اللعب على الأطراف خاصة الظهير الأيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحى الذى بات رحيله أمر شبه مؤكد بعد انتهاء استعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى لرغبة اللاعب فى العودة لتجربة الاحتراف الأوربية.

وتلقى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أخطر المسئولةن عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

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ويعكف فايلر حالياً على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى نجم نادى وست بروميتش الإنجليزى والمنتخب الوطنى الأول.

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو الأهلى تقرير رينيه فايلر بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.