شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العيلة.. عائلة مرعى مقسمة بين إسكندرية وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، الخليج 365 يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

عائلة اليوم هي عائلة مرعى المكونة من أحمد مرعى المدير الفنى لفريق سلة الاتحاد ومنتخب السلة، ونجله عاصم مرعى المحترف فى المانيا.

كشف احمد مرعى المدير الفنى لفريق سلة الاتحاد السكندرى ومنتخب السلة أنه يقيم فى محل إقامته بالإسكندرية، بينما يتواجد نجله عاصم مرعى فى ألمانيا حيث يحترف فى نادى بروس بامبيرج الألمانى.

وقال أحمد مرعى، كل يوم أحرص على الاطمئنان على عاصم، وننتظر فتح خطوط الطيران لعودته، خاصة أن زوجته أمريكية وتقيم معه فى ألمانيا، وحال فتح الطيران سينتقل إلى أمريكا أو العودة إلى القاهرة لحين عودة النشاط هناك.

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وأضاف مدرب سلة الاتحاد أنه يتواصل مع عاصم كل يوم عن طريق الفيديو، مع تقديم نصائح له بالحفاظ على نفسه والتزام التعليمات والبقاء فى المنزل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين.