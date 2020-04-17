شكرا لقرائتكم خبر عن شايان عصام الحضرى تشارك والدها فى تدريبات "حظر" كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شايان عصام الحضرى والدها، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، فى التدريبات اليومية التى يخوضها للحفاظ على لياقته فى ظل الحجر المنزلي الذى فرضه فيروس كورونا المستجد على الرياضيين.

ونشر عصام الحضرى فيديو أثناء أدائه التدريبات اليومية مع ابنته ومجموعة من الصغار، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق قائلاً، "تمرينات شايان فى الحظر".

وتوقف النشاط الرياضى حالياً فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين على البقاء فى منازلهم خوفاً من تفشى الفيروس.

وقال الحضرى، خلال تصريحاته فى برنامج "أبلة فاهيتا" عبر شاشة أون، إن من أسوأ المباريات التى خاضها كانت الأهلى أمام النجم الساحلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2007 وخسر المارد الأحمر اللقب حينها، والمباراة الثانية مع منتخب مصر أمام الجزائر فى أم درمان.

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وخسر المنتخب المصرى أمام الجزائر بهدف دون رد فى المباراة الفاصلة والتى أهلت منتخب الخضر إلى نهائيات كأس العالم 2010 التى أقيمت بجنوب إفريقيا وتوج بها المنتخب الإسبانى.

البداية بعد فوز مصر على الجزائر فى استاد القاهرة وسط حضور أكثر من 80 ألف متفرج، بهدفين أحرزهما عمرو زكى وعماد متعب ويتساوى المنتخبان فى كل الأمور، ليلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة، يحدد الاتحاد الإفريقى إقامتها بالسودان بعد إجراء قرعة بين المنتخبين حيث كان المنتخب المصرى قد اختار السودان، بينما اختار الجزائر جنوب إفريقيا وتجرى القرعة لمصلحة مصر.

وكان عصام الحضرى قد اعتذر لجماهير نادى الزمالك على خلفية الأزمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

ونشر الحضرى مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضرى فى مقطع الفيديو: "يمكن فى ناس حورت كلام بينى وبين جماهير نادى الزمالك، وطارق حامد هو الذى بادر بعمل مبادرة صلح بينى وبين جماهير النادى الأبيض".

وأضاف الحضرى "أى شخص قام بتحوير حديثى التليفزيونى بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثى ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسى من فوق"، متابعا "هى مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هى علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".