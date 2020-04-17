شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تصريحات مثيرة لمصطفى يونس.. "إهانة" عاشور.. العامرى رئيساً للأهلي.. وكهربا "عار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تُثير تصريحات مصطفى يونس، نجم الأهلى السابق، الجدل فى الشارع الكروى المصرى، ورغم أنه أحد أبناء القلعة الحمراء إلا أن تصريحاته الهجومية ضد الأهلى بشكل شبه دائم وضعته فى مرمى نيران الملايين من الجماهير طوال السنوات الماضية.

ظهور مصطفى يونس عبر قناة الزمالك التى خرجت للنور قبل أسابيع أثار غضب الكثير من الأهلاوية أيضاً، لاسيما أن هذا الظهور ارتبط بالهجوم على إدارة الأهلى.

فى السطور التالية نلقى الضوء على أبرز تصريحات مصطفى يونس التى أثارت دهشة الأهلاوية:

1_ عاشور "أهان" نفسه

انتقد مصطفى يونس موقف حسام عاشور من البقاء على دكة البدلاء لمدة موسمين وانتظار قرار الأهلى الصادم برحيله بنهاية هذا الموسم.

وقال يونس، فى تصريحات خاصة، "مش عايز أتجنى على حسام عاشور، هو لاعب كبير وله تاريخ كبير لكنه مسئول عن الوضع اللى هو فيه، هو اللى قبل يقعد سنتين على الدكة، كنت أتمنى يعمل زى لما قالولى دكة قولتلهم سلامو عليكو".

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2_أبوزيد والعامرى لرئاسة للأهلي

فاجأ مصطفى يونس الجميع عندما بدأ الحديث عن انتخابات الأهلى مُبكراً والمُرشحين لرئاسة النادى، وقال إن محمود الخطيب رئيس النادى قد لا يدخل السباق الانتخابى المُقبل لأسباب صحية.

ورشّح مصطفى يونس كلاً من طاهر أبوزيد نجم الأهلى السابق، والعامرى فاروق نائب رئيس النادى لرئاسة القلعة الحمراء فى الدورى المقبلة، وتحدث عن العامرى قائلاً، "أرى أنى العامرى فاروق "مُعلّم" فى الجوانب الإدارية ويستحق رئاسة النادى وهو "أدارجى" شاطر ويستطيع قيادة الأهلى لمواصلة مسيرة الإنجازات".

تصريحات مصطفى يونس عن انتخابات الأهلى أثارت غضب الكثير من جماهير وأعضاء النادى، لأنه ليس منطقياً فتح هذا الملف حالياً، خاصة الفترة الحالية تستوجب توحيد الصف، مثلما تحدث محمود طاهر رئيس النادى السابق، والذى رفض التطرق لهذا الملف خلال مداخلة تليفزيونية مؤخراً وقال لابد من مؤازرة المجلس الحالى حتى انتهاء مدته ورفض التحدث عن الانتخابات أو الترشيحات.

تصريحات محمود طاهر لاقت قبولاً وارتياحاً بعكس الحال مع مصطفى يونس الذى ربما تتسبب تصريحات فى شق الصف داخل الشارع الأهلاوى بسبب تصريحاته عن الانتخابات وترشيحاته.

3_كهربا "وصمة عار"

يُعد مصطفى يونس أحد الناقمين على صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" جناح القلعة الحمراء وهاجمه بشدة بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها لقاء السوبر المحلى الذى جمع بين الأهلى والزمالك باستاد محمد بن زايد بالإمارات وتوج به الفريق الأبيض.

وهاجم مصطفى يونس كهربا ووصفه بوصمة عار على الأهلى موضحا أن "الفولت" هو السبب فى المشاحنات التى حدثت بين لاعبى الأهلى والزمالك مشيرا إلى أن كهربا استفز لاعبى الزمالك بمجرد نزوله إلى المباراة، الأمر الذى تسبب فى انقلاب الأمور رأسا على عقب.