بيع قميص تاريخي لتيري هنري في مزاد بسعر ضئيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بيع قميص النجم الفرنسي تيري هنري، الذي سجل به الهدف رقم 100 له مع فريق أرسنال الإنجليزي، في مزاد علني بقيمة 16 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 18 ألف يورو، على أن يعود المبلغ لمكافحة فيروس كورونا.

أعلن عن المزاد الدولي الويلزي السابق ولاعب ليستر سيتي وبلاكبرن السابق، روبي سافاغ.

هنري الملقب بالغزال الأسمر، سجل في مسيرته 228 هدفا، ووصل للهدف المائة في لقائه أمام برمنجهام، الذي كان يلعب له سافاغ في ذلك الوقت عام 2013.

سافاغ كشف أن هنري لم يكن يعلم أنه سجل هدفه المائة في المباراة، وتبادل معه القميص بعد المباراة.. وحين علم هنري البالغ من العمر 42 عاما بالأمر طالب بإعادة القميص، ولكن سافاغ كان قد رحل.

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سافاغ كان قد عرض إعادة القميص لهنري، ولكن اللاعبين اتفقا على أن أفضل طريقة عبر عرضه وتوجيه قيمته إلى الخدمة الصحية في بريطانيا.

هنري لعب في خط الهجوم مع أرسنال وبرشلونة الإسباني وفي نيويورك ريد بولز الأمريكي، حين قرر الاعتزال عام 2015، والآن يعمل كمساعد مدرب لمنتخب بلجيكا لكرة القدم.

”الغزال الأسمر” يمتلك الكثير من الجوائز الفردية والجماعية مع الأندية التي لعب لها، فقد حصل على ثاني أفضل لاعب لعامي 2003 و2004 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم “للفيفا”.

وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وفقا لجمعية الكتاب المتحدثين عن الرياضة لموسم 2003-2004 الذي فاز فيه نادي أرسنال بلقب “البريميرليج” دون أي خسارة، بالإضافة إلى فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.