شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: حمدي النقاز «ناكر للجميل».. حصل على مستحقاته حتى يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن التونسي حمدي النقاز، حصل على مستحقاته كاملة، بل وحصل على مبلغ مقدم كان من المقرر أن يستحقه في يناير من العام الجاري.

وأضاف «منصور»، في فيديو تم عرضه على قناة النادي، في وجود نبيل أبوزيد، وكيل اللاعب، أن عقد النقاز مع الزمالك لمدة 4 سنوات، تنتهي بنهاية الموسم المقبل، وقد حصل على الدفعات المستحقة له، ودفعة مقدمة عن شهر يناير، وكان المقرر أن يحصل على دفعة أخرى في شهر أبريل.

وأكد «منصور» أن النقاز «ناكر للجميل»، حيث تدخل من قبل لحل أزمة مشكلة مرورية تعرض لها، ثم أنهى له أزمة مدرسة ابنته، وقبل رحيله، تدخل لإيقاف شكوى كان يعتزم وكيله التقدم بها ضده من أجل مستحقات خاصة به لم يتقاضاها.

وكان أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، الذي انضم لصفوف سودوفا الليتواني، أعلن كسب قضية اللاعب ضد الزمالك، وتغريم النادي مبلغ مليون و250 ألف دولار.

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