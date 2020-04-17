شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: استراتيجية باريس سان جيرمان تُقرب نيمار من العودة إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اليوم الجمعة، أن هناك تطورا جديدا بشأن ارتباط البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالعودة إلى برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن استراتيجية نادي العاصمة الفرنسية تهدف حاليا لضم لاعبين فرنسيين.



وأضافت الصحيفة أن نادي باريس يرغب في ضم الثلاثي الفرنسي صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي وكلير توديبو نجوم برشلونة، ما يدفعه إلى الموافقة على عودة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة لإتمام الصفقة، مشيرة إلى أن طلبات باريس ستكون شبيهة بآخر عرض تقدم به برشلونة لضم نيمار في الصيف الماضي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي يسعى للتواجد في كأس أمم أوروبا «اليورو» مع منتخب فرنسا، لذا عليه البحث عن دقائق أكبر للمشاركة مع الفريق الذي يرتدي قميصه حتى يكون في أفضل حالاته الكروية ويتمكن من المشاركة، ما قد يدفعه للرحيل إلى فريق باريس، خاصة وأنه صديق مقرب لكيليان مبابي.



وأضافت الصحيفة أن أومتيتي يريد اللعب أساسيًا في برشلونة، لكنه يعرف أن الوضع بات صعبًا بسبب وجود كليمنت لينجليت، وبحث البارسا عن مدافع جديد في الميركاتو، أما باريس في طريقه للتخلي عن تياجو سيلفا ما يدفعه إلى الموافقة على الانتقال إلى النادي الفرنسي.. مشيرة إلى أن توديبو المعار إلى شالكة، فإن النادي الألماني لن يفعل بند الشراء لأنه من الصعب دفع 25 مليون يورو عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.