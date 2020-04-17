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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكيمي مطلوب في بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
دخلت إدارة بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات جادة مع مدافع ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند، المغربي أشرف حكيمي، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال الصيف المقبل. وأشارت إذاعة سيرو الإسبانية إلى أن مسؤولي بايرن عرضوا على حكيمي راتباً سنوياً بقيمة 7 مليون يورو، بالإضافة إلى ضمانات بالمشاركة أساسياً. وينتهي عقد الظهير المغربي مع الريال في صيف 2021، لذلك يجب أن يوافق النادي "الملكي" على بيع عقده بعد نهاية الموسم الحالي، وإلا سيستمر مع الفريق لموسم إضافي. والجدير بالذكر أن حكيمي ألمح إلى رغبته في الرحيل عن صفوف الريال، بسبب خوفه من الجلوس على دكة البدلاء لتواجد الإسباني داني كارفخال أساسياً.
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