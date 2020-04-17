شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب تريزيجيه لتمثيل مصر فى بطولة "فيفا 2020" للبلاى ستيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ان الاتحاد الدولي - فيفا - سيخصص دخل بطولة البلاي ستيشن المقرر انطلاقها يوم ٢٠ ابريل من الشهر الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

قرر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة محمود تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي للمشاركة فى البطولة الدولية للألعاب الأليكتروينة التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للعبة ستيشن فيفا 2020 ON LINE..

أكد مسئولو اتحاد الكرة ان البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم سواء فى الدوري المصري أو محترفين إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020 ، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاي ستيشن ، بالاضافة إلى احمد الشيخ لاعب الاهلي وتريزيجيه.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب اختيار الثنائي تريزيجيه وأحمد الشيخ بعد معرفة مسئولو الجبلاية أن الشيخ أحد المميزين فى لعبة البلاي ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.

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حدد مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 20 إبريل الجارى موعدًا لانطلاق بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تصنيفا خاصا بلعبة فيفا للاعبين، ويتواجد لاعب مصرى فى المركز الـ25 سيتم اختياره من ضمن 4 لاعبين للمشاركة فى البطولة

من ناحية اخري استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إحالة ملف عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، والذى سيتم انتخابه فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، على أن يتولى المجلس الجديد وضع شروط الموسم قبل انطلاقه.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو الإبقاء على 4 لاعبين كما هو، بالإضافة إلى اعتبار لاعب شمال أفريقيا ومعاملته كلاعب مصرى، مع وضع بند بتقليص عدد الأجانب فى دورى 2022 -2023 لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتوفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين بالفريق من ناحية مدة العقد.