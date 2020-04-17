شكرا لقرائتكم طرح اسم محمد عنتر على طاولة الجهاز الفنى لإنبى فى ميركاتو الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الجهاز الفنى لإنبى، ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين، لضم محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك فى الموسم الجديد، على أن يناقش حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى، ذلك الترشيح لحسمه خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل مناقشة شكل قائمة الفريق بالموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك محمد عنتر، عروض مختلفة من أندية الدورى وعلى رأسها سموحة حيث يرغب الفريق السكندرى فى ضمه بالموسم الجديد، وعقب ترشيحه لإنبى سينتظر اللاعب حسم مصيره أولا مع إدارة الزمالك بعد العروض المختلفة التى وصلت له.

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ولم يحصل محمد عنتر على فرصته مع الزمالك في الموسم الحالي في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق فى أكثر من مناسبة حيث شارك فى دقائق معدودة هذا الموسم حيث لم يشارك سوى فى 3 مباريات بمعدل دقائق 93 دقيقة بشكل إجمالى فى الثلاث مباريات.

فيما سيحسم كارتيرون رأيه حول مصير عنتر خلال الفترة القادمة خاصة بعدما رحب المدرب الفرنسى، مجدداً، بتجديد عقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، بعد رفضه مناقشة العروض الخارجية التى وصلته من شركات التسويق فى الفترة الأخيرة، لذا يعمل كارتيرون على حسم الملفات المختلفة بالفريق.

وينتظر كارتيرون عقد جلسة رسمية مع إدارة الزمالك من أجل تجديد التعاقد بعدما نجح الفريق الأبيض، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.وعلق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حول مصير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة، قائلا، "كارتيرون مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الانتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي.. وكارتيرون مدير فنى متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".