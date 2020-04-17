شكرا لقرائتكم الأهلى يسترد 25 ألف دولار من قيمة المبلغ المحول بالخطأ للصفاقسى فى صفقة أجايى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي مبلغ 25 ألف دولار أي ما يقرب من 400 ألف جنيه مصري من نادي الصفاقسي التونسي تمثل الجزء الأول من قيمة المبلغ المُستحق للأول لدى الأخير ويبلغ 125 ألف دولار بشأن صفقة النيجيري جونيور أجاي ويتبقي للأهلي مائة ألف دولار.

كان مسئولو النادي الأهلي قد تفاوضاوا مع نظراؤهم في الصفقاسي التونسي لتسديد مبلغ 125 ألف دولار بعد شراء النيجيري جونيور أجايي وذلك بإسترداد مبلغ 125 الف دولار كان قد تم تحويلهم بالخطأ إلي النادي التونسي في عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودي خلال الفترة الماضية، وشهدت المفاوضات بين الاهلي ونظيره التونسي حصول الأهلى في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلي صفوف الفريق في موسم 2016، وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.

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من ناحية اخرى ، حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق أولوياته بشأن صفقات الفريق المطلوبة خلال ميركاتو الصيف المقبل، وفى مقدمتها الظهير الأيمن و"الجناح"، ثم بعد ذلك تدعيم الوسط.

ويتشاور مسئولو الأهلى حالياً مع رينيه فايلر بشأن تدعيمات الفريق المُقترحة خلال انتقالات الصيف المقبلة، وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مع فايلر منذ أيام للتعرف على احتياجات الفريق الفنية فى الصيف المقبل، وخلال الجلسة لم يُبالغ المدرب السويسرى فى طلباته ولا احتياجاته الفنية، عكس ما يُردد البعض أو عكس ما يظن الآخرون، فالمدير الفنى للأهلى أوصى بضم جناح أيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحى المُعار للأهلى من هيدرسفيلد الإنجليزى والذى يرفض البقاء فى القلعة الحمراء ويُفضّل العودة لأوروبا.

كما أوصى فايلر بضم ظهير أيمن لتعويض أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع الأهلى ورحل إلى بيراميدز، وبعد ذلك يرى المدير الفنى أن خط االوسط قد يحتاج لتدعيم وفيما عدا ذلك يرى المدير الفنى أن الفريق لا يحتاج صفقات كثيرة أو تدعيمات.