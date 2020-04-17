شكرا لقرائتكم القصة بـ10 جنيه.. شاهد أمح وكهربا فى 3 فيديوهات يومية لكسر الملل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المشجع الأهلاوى الشهير "أمح الدولى" عبر تطبيق تيك توك 3 فيديوهات جمعته بمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى شهدت مشاهد مضحكة بينهم حيث أصر كهربا على وضع المطهر لأمح للوقاية من فيروس كورونا فضلا عن قيام نجم الاهلى بدفع ثمن حلاقة أمح والمقدرة بعشرة جنيهات بالإضافة لقيام كهربا بإصطحاب أمح فى سيارته لعزومته على الغداء.

ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة، على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين واحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، بينما كان دائم الظهور فى تدريبات طلائع الجيش عندما كان صلاح أمين يقود هجوم الفريق العسكرى.

وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

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دخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

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توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بعد رحيله عن الزمالك، لعب كهربا في صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الفترة ما بين أغسطس الماضي وحتى ديسمبر الحالي، شارك خلالهم في 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

شارك محمود عبد المنعم كهربا مع منتخب الفراعنة في 27 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

وقدم كهربا إلى الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروي آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب.

كهربا شارك مع الأهلي منذ تعاقده مع الفريق في 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.

وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات في الدوري المصري، و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التي شهدت أحداثا تسببت في إيقافه.

وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 في تسجيل الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري، فيما لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا أو السوبر المصري.

مساهمات كهربا في تسجيل الأهداف جاءت بواقع هدفين وصناعة مثلهما في شباك طنطا، بالإضافة إلى تسجيل هدف وصناعة آخر في شباك المصري البورسعيدي.

وقررت لجنة الانضباط بإتحاد الكرة إيقاف كهربا لنهاية الموسم على خلفية أحداث مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك فى الامارات والتى انتهت بتتويج الفارس الابيض باللقب بركلات الترجيح بعد أزمة طاحنة بين نجوم الفريقين قبل أن تخفف الانضباط قرارها للإيقاف 8 مباريات ويتوقف النشاط الكروى حالياً لمدة شهر خوفاً من تفشى فيروس كورونا القاتل.