شكرا لقرائتكم الاتفاق السعودى يبدى رغبته المبدئية فى شراء أزارو من الأهلى نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى نادي الاتفاق السعودي رغبته في شراء المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي بشكل نهائي عقب انتهاء الإعارة معه نهاية الموسم الجاري لكن رغبة النادي السعودي ستتحدد بشكل نهائي بعد الاستماع لمطالب الأهلي المالية للاستغناء عن اللاعب نهائياً.

ورحل أزارو من الأهلي للاتفاق في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة وتبدو حظوظ اللاعب في العودة لللقعة الحمراء صعبة.

ومع تجميد النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية إنتشار فيروس "كورونا" بدأت عدة أندية عربية وخارجية تطلب ضم المهاجم المغربي ومنها نادي الاتفاق الذي رحّب ببقاء المهاجم المغربي بين صفوفه بشكل مبدئي وأن كان ذلك سيتوقف على مطالب الأهلي المالية فإذا كانت أكبر من قدرات الأتفاق المالية سيتم التراجع عن شراء اللاعب.

Advertisements

وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ إنتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربي من مواصلة التألق مع الفريق السعودي الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوي المدير الفني للفريق السعودي يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً.

وحسم الأهلى بنسبة كبيرة للغاية مستقبل وليد آزارو بعدما رفض رينيه فايلر عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودي، وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود وليد آزار فى الفترة المقبلة، ولا يرغب فى عودته، لأن طريقه لعبه لا تُناسب الأهلى، ومنح المدرب السويسرى إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لإعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج له، وهو ما ستقوم بتنفيذه الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلى إن إدارة النادى ستُخطر وليد أزارو بموقف فايلر من عودته، حيث يُحدد المهاجم المغربى خطوته المقبلة لاسيما أن هناك عروضاً له من أندية عربية وأوربية وسيُفاضل بينها لاختيار الأنسب له.

وكانت العلاقة بين فايلر ووليد أزارو قد وصلت لطريق مسدود بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته فى مباراة طنطا خلال يناير الماضى لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب فى إصابة يده بقطع جرحى بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب.