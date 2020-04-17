شكرا لقرائتكم كارتيرون يرحب بتجديد عقده مع الزمالك ويغلق الباب أمام العروض الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مجدداً، بتجديد عقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، بعد رفضه مناقشة العروض الخارجية التى وصلته من شركات التسويق فى الفترة الأخيرة.

وينتظر كارتيرون، عقد جلسة رسمية مع إدارة الزمالك، من أجل تجديد التعاقد بعدما نجح الفريق الأبيض، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

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وعلق مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، حول مصير الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة، قائلا:"كارتيرون مستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الانتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي.. وكارتيرون مدير فنى متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".

فيما منح مسؤولو الزمالك ملف اللاعبين الأجانب إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق، خاصة بعد ترشيح المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى للانضمام إلى الأبيض.

ويأتى دراسة كارتيرون مبكراً لملف الأجانب فى الزمالك فى ظل قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بشأن تقليص عدد الأجانب فى الموسم المقبل، لذا يتم بحث المسألة داخل جميع الأندية وحرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعبو الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية بينما حرص الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، على أداء بعض تدريبات "الملاكمة" أثناء تواجده فى منزله بالقاهرة، خلال فترة الراحة السلبية التى يحصل عليها مع زملائه بالفريق الأبيض، هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.