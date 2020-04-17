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ليفربول يشارك في تقديم الطعام للمحتاجين أثناء العزل العام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر ليفربول متصدر الممتاز لكرة القدم المساعدة في إطعام المحتاجين وكبار السن في مجتمعه المحلي وسط جائحة فيروس بالتعاون مع كنيسة محلية.

وتدير مجموعة من المتطوعين التابعين لكنيسة في أنفيلد تقع أمام مقر النادي بنك طعام وتطهو وجبات للناس ضمن مبادرة لخدمة المجتمع.

ويوفر حامل لقب وجبات مجانية تشمل أطعمة يتناولها البحارة في شمال أوروبا وتحظى بشعبية في مدن ساحلية مثل ليفربول.

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وعادة ما يتم تناول الطعام في مجمع الكنيسة لكن في ظل إجراءات العزل العام المفروضة في بريطانيا بسبب الجائحة دشن متطوعون خدمة لتسليم الوجبات خارج الاستاد.

ويساعد أيضا، منافس ليفربول في الدوري، مجموعات من المحتاجين إذ أعلن النادي اللندني أنه سيوفر 78 ألف وجبة للعاملين في المجال الصحي في البلاد والجمعيات الخيرية التي تساعد كبار السن.

وكشف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده ستمدد إجراءات العزل العام التي تفرضها بسبب الجائحة لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل لأن تخفيف الإجراءات سيلحق الضرر بالصحة العامة والاقتصاد.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية اليوم إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا في المستشفيات بأنحاء المملكة المتحدة ارتفع إلى ‭‭13729‬‬ شخصا بزيادة 861 حالة عن اليوم السابق.

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