البيروفي أندري كاريلو يحدد شروط انضمامه لبشكتاش التركي

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حدد لاعب نادي الهلال السعودي، البيروفي أندري كاريلو، شروطه من أجل الموافقة على الانتقال إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "أقسام" التركية أن كاريلو طلب الحصول على مبلغ 2.5 مليون يورو سنوياً، للموافقة على انضمامه لبشكتاش.
وأضاف المصدر ذاته أن كاريلو يرفض البقاء في الدوري السعودي بعد تخفيض راتبه إلى 3.5 مليون يورو بعد أن كان يتقاضى 7 ملايين يورو سنوياً.
وكان نادي الهلال قد أعلن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 50% بسبب انتشار فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.
وأشار التقرير إلى أن كاريلو لا يمانع في العودة إلى أوروبا ويوافق على التضحية المادية مع اقتراب العرض مما يتقاضاه داخل صفوف الهلال.
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