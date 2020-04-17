اقتراب رجال أعمال سعوديون من شراء نادي نيوكاسل

قام مصدر موثوق إنجليزي بالتأكيد على أن هناك مجموعة ترأسها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي وتقوم بدعمها مجموعة من الجهات السعودية تسعى على شراء نادي نيوكاسل يونايتد، وأكدت على أن جميع الأطراف قد وصلت إلى اتفاق على أن هذه المجموعة ستستحوذ على حوالي 80% من نسبة مساحة هذا النادي.

ومن الجدير بالذكر أن الملياردير البريطاني مايك أشلي يمتلك هذا النادي منذ عام 2007 وأكد هذا المصدر على أن المبلغ المطلوب في شراء هذا النادي هو 300 مليون جنيه استرليني بدلاً من 340 جنيه فكان هذا هو السعر المطلوب أولاً، وجاء ذلك بسبب الأزمة الذي يمر بها العالم التي أدت لتوقف جميع الأنشطة الرياضية.