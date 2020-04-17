شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. إسلام الشهابى بطل الجودو: بتدرب فى الجيم لوحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هوإسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو، والذى كشف أنه لم يتوقف عن التدريبات خلال توقف النشاط أو حظر التجوال، بل يتدرب فى الجيم الخاص به بمفرده.

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وقال الشهابى إن الجيم مغلق نظراً لقرار وزارة الشباب والرياضة، لذلك أتدرب بمفردى كل يوم، وفور قرار عودة النشاط وإعادة فتح الجيم سأعود للتدريب مع المترددين عليه.

وأضاف بطل الجودو أنه فى المساء يبقى مع الاسرة فى المنزل قضاء أكبر وقت معهم مستغلا هذه الفترة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدة قرارات مهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.