شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك للمشاركة فى دورى النسائية والصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك خطة لتطوير الألعاب الأخرى، مثل الكرة النسائية والصالات والشاطئية، خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة شعبية هذه الألعاب فى ظل اهتمام الاتحاد الدولى فيفا بهذه الألعاب.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه سيتم مخاطبة أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، للمشاركة فى دوريات الكرة النسائية والصالات والشاطئية الموسم المقبل.

وتدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادٍ بضم لاعبة واحدة فى كل المراكز باستثناء حراسة المرمى.

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وياتى ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدورى بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .

كما اكدت سحرعبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد إقامة دورى الاكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة فى الدورى العام .