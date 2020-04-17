شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يفاجئ جنش بأصغر مُعجب أثناء تقليده لحارس القلعة البيضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام داخل السيارة، وظهر إمام عاشور متحدثاً لطفل معه فى السيارة: جنش بيعمل إزاى؟، ليقوم الأخير بتقليد حركة حارس الزمالك فى الاحتفال.

وعلق عاشور على الفيديو "اتفرج يا تاريخ"، مشيراً إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض.

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة.

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