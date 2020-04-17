شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فى مرمى نيران أحمد بلال.. مصطفى محمد ووليد عبد اللطيف وسيكا وحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد بلال، لاعب الأهلى السابق، تريند السوشيال ميديا فى ظل تصريحات المثيرة للجدل بين فترة وأخرى، والتى ينتقد فيها قراراً ما أو لاعباً بعينه أو ردا على تصريح لاعب آخر، تصريحات أحمد بلال طالت عددا من النجوم مثل مصطفى محمد لاعب الزمالك، ووليد عبد اللطيف نجم القلعة البيضاء السابق، ورضا سيكا، وآخرهم حسام حسن لاعب القطبين.

بدأ أحمد بلال الهجوم على مصطفى محمد عندما راهن على 200 جنيه فى تصريح تليفزيونى بأنه لن يستطيع هز شباك فريق بيراميدز فى إحدى المواجهات التى جمعت الفريقين بالدورى المصرى، كما انتقد اللاعب مرة أخرى مؤكدا أنه لا يصلح لقيادة الفراعنة الكبار الفترة المقبلة، وأنه ليس مؤثراً بالشكل الذى يجعله اللاعب الأفضل فى تشكيلة المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

وكانت تصريحات بلال كفيلة برد عدد من النجوم عليه، وأبرزهم وليد عبد اللطيف نجم القلعة البيضاء السابق والذى قال إن بلال كان فى "ميكروباص الناشئين" ليرد بلال عليه قائلا "ارجع لكتاب التاريخ وأنت تعرف مين أحمد بلال اللى كان هداف الدورى المصرى والمنتخب وكابتن النادى الأهلى.. أنا لا أعرف من الأساس من هو وليد صلاح عبد اللطيف ولم أشاهده من قبل يلعب كرة قدم، وأتمنى ترجع للتاريخ وتتحرى الدقة مرة أخرى لأن التعبير خانك".

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ولم يكتف أحمد بلال بذلك، وعندما علق رضا سيكا على انتقاد مصطفى محمد ليقول بلال "مش أى واحد نكرة يتكلم عنى، ولن أرد على أى شخص إلا إذا كان من مستواى، ومش أى واحد جاى من تحت السلم أو ناطت من فوق سطوح وعايز يشتهر يتكلم عن أحمد بلال".

ووجه نجم الأهلي السابق حديثه لسيكا: "لو عايز تعرف أحمد بلال اسأل عنه حراس المرمى، وأنا مشفتكش غير فى مباراة الـ 6 / 1 الشهيرة، وبعدها اختفيت.. أنت فين دلوقتى صحيح؟!".



بلال عن حسام حسن

وعلق أحمد بلال على تصريحات حسام حسن نجم الأهلى والزمالك والمنتخب السابق بأنه لا يعرف سبب رفض جمهور الأهلى تدريبه للفريق الأحمر ليقوم بلال بالنشر على صفحته بتويتر تعليقا على استفسار حسام حسن نجم الاهلي والمنتخب الأسبق حول تدريب النادي الأهلي، وجاء تعليق بلال كالتالي "‏الكابتن حسام حسن الهداف التاريخي بيسأل هو جمهور الأهلي عنده مانع إني أدرب الاهلي، كابتن حسام طبعا شرف كبير إنه يدرب أى فريق قيمة وقامة طبعا بس جمهور الأهلى معندوش مانع هو أصلا رافض الموضوع قولا واحدا".