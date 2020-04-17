إنفوجراف .. إيه هي شروط الحافز الرياضي للاعبي كرة القدم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين مواليد 99 و2001 و2003 و2004، من أجل مناقشة اجراءات الحافز الرياضى للاعبين للموسم 2019 - 2020، حيث يتم حاليا دراسة منح اللاعبين طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية درجات الحافز الرياضى فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد.









: وضع اتحاد الكرة فى خطاباته للأندية 3شروط لحصول اللاعبين على درجات الحافز الرياضى وهي 1- أن يكون اللاعب فى مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية. 2- أن يكون اللاعب مشارك مشاركة فعلية فى المباريات بنسبة 25 % من إجمالي عدد مباريات البطولة. Advertisements 3- أن يكون اللاعب مقيدا بسجلات اتحاد الكرة لمدة موسمين على الأقل. اما الأوراق المطلوبة من كل لاعب للحصول على الحافز الرياضى فهي : 1- اسم اللاعب رباعيا 2- رقم قيد اللاعب 3- صورة من رقم جلوس الطالب 4- رقم إشهار النادي 5- عدد المباريات المشارك فيها اللاعب مشاركة فعلية 6- البطولة المشارك فيها اللاعب

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