شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المطهر وفلوس الحلاقة والأكل.. 3 مشاهد بين كهربا وأمح على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المشجع الأهلاوى الشهير "أمح الدولى" عبر تطبيق تيك توك 3 فيديوهات جمعته بمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى، شهدت مشاهد مضحكة بينهما، حيث أصر كهربا على وضع المطهر لأمح للوقاية من فيروس كورونا فضلا عن قيام نجم الأاهلى بدفع ثمن حلاقة أمح والمقدرة بعشرة جنيهات، بالإضافة لقيام كهربا باصطحاب أمح فى سيارته لتناول على الغداء.

ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة، على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين واحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، بينما كان دائم الظهور فى تدريبات طلائع الجيش عندما كان صلاح أمين يقود هجوم الفريق العسكرى.

وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى، لكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي أغسطس من عام 2015 انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.