شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى 400 ألف جنيه من الصفاقسى.. اعراف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى 25 ألف دولار أى ما يقرب من 400 ألف جنيه مصرى من نادى الصفاقسى التونسى، تمثل الجزء الأول من قيمة المبلغ المُستحق للأول لدى الأخير ويبلغ 125 ألف دولار بشأن صفقة النيجيرى جونيور أجايى ويتبقى للأهلى مائة ألف دولار.

كان مسئولو النادى الأهلى قد تفاوضاوا مع نظرائهم فى الصفقاسى التوتسى لتسديد مبلغ 125 ألف دولار بعد شراء النيجيرى جونيور أجايى وذلك باسترداد مبلغ 125 ألف دولار كان قد تم تحويلهم بالخطأ إلى النادى التونسى فى عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودى خلال الفترة الماضية، وشهدت المفاوضات بين الأهلى ونظيره التونسي حق الأهلى في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايى الذي انتقل رسميًا إلي صفوف الفريق في موسم 2016 وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.

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من ناحية أخرى حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق أولوياته بشأن صفقات الفريق المطلوبة خلال ميركاتو الصيف المقبل، وفى مقدمتها الظهير الأيمن و"الجناح"، ثم بعد ذلك تدعيم الوسط.

ويتشاور مسئولو الأهلى حالياً مع رينيه فايلر بشأن تدعيمات الفريق المُقترحة خلال انتقالات الصيف المقبلة، وعقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مع فايلر منذ أيام للتعرف على احتياجات الفريق الفنية فى الصيف المقبل، وخلال الجلسة لم يُبالغ المدرب السويسرى فى طلباته ولا احتياجاته الفنية، عكس ما يُردد البعض أو عكس ما يظن الآخرون، فالمدير الفنى للأهلى أوصى بضم جناح أيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحى المُعار للأهلى من هيدرسفيلد الإنجليزى والذى يرفض البقاء فى القلعة الحمراء ويُفضّل العودة لأوروبا.

كما أوصى فايلر بضم ظهير أيمن لتعويض أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع الأهلى ورحل إلى بيراميدز، وبعد ذلك يرى المدير الفنى أن خط االوسط قد يحتاج لتدعيم وفيما عدا ذلك يرى المدير الفنى أن الفريق لا يحتاج صفقات كثيرة أو تدعيمات.