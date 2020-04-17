وصلة تدريب على أنغام الموسيقى لـ أحمد ريان استعداداً لعودة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى نادى الجونة، عدة تدريبات صباحية، استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى مصر، الذى توقف منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
ونشر أحمد ريان فيديو ر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال قيامه ببعض التدريبات على أنغام الموسيقى، للحفاظ على لياقته البدنية.
ويُناقش الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.
وفاضل الجهاز الفني للأهلي بين عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم في ظل رغبة فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي كأولوية أولى سواء ان كان يلعب في مركز المهاجم الصريح أو الطرف المهاجم، إلا أن قرار الجبلاية عدل بشكل كبير من تفكير إدارة الكرة الحمراء، وجعل الجهاز الفني يذهب للخيارات المحلية والتي يعد أبرزها حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر صانع العاب المقاولون وعبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي.
ويضم الأهلي في قائمته 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، مما يعني أنه في حالة رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق وفقاً للائحة اتحاد الكرة الذي أرسلها مسبقاً للأندية.
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