شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريب على أنغام الموسيقى لـ أحمد ريان استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى نادى الجونة، عدة تدريبات صباحية، استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى مصر، الذى توقف منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر أحمد ريان فيديو ر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال قيامه ببعض التدريبات على أنغام الموسيقى، للحفاظ على لياقته البدنية.

ويُناقش الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.

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