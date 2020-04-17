شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الاسكواش يعلن نهاية الموسم الرياضى وإلغاء 5 بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، انتهاء الموسم الرياضى 2019/2020 بشكل رسمي، خلال شهر أبريل الجارى.

وكان اتحاد الاسكواش قد أعلن توقف الأنشطة الرياضية فى مارس الماضى التزاماً بقرار رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً لتأكيد انتهاء الموسم الرياضى الجارى جاء كالتالى: الهيئات والأندية الرياضية أعضاء الاتحاد المصرى للاسكواش، تحية طيبة وبعد، يشرفنى ويسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكرى وتقديريعلى دعمكم الدائم مع الاتحاد المصرى للاسكواشوكل عام وسيادتكم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

نظراً لما تمر به البلاد، وبناءً على قرارات الجهات المسئولة بالدولة بإيقاف الأنشطة الرياضية، ومنها نشاط الاتحاد المصرى للاسكواش.

فقد تقرر إلغاء البطولات التالية:

بطولة نادى هليوبوليس ـ بطولة نادى طنطا ـ بطولة النادى الأهلى ـ بطولة نادى الجزيرة ـ بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات موسم 2019/2020.

ويعتبر ذلك نهاية للموسم الرياضى 2019/2020، للاتحاد المصرى للاسكواش.

وسوف نوافيكم بموعد بداية الموسم الجديدطبقاً للمتغيرات وإمكانية عودة النشاط.



اتحاد الاسكواش

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

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أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.