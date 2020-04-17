شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز: برشلونة منعت كيكى سيتين من تدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بنادى بيراميدز أن المدرب الإسبانى كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق نادى برشلونة، كان قريبا من تولى مهمة قيادة فريق الكرة خلفا للمدرب الفرنسى سباستيان ديسابر، وقبل تعيين الكرواتى أنتى تشاتشيتش ليتولى المهمة حاليا.

وأكد المدرب الإسبانى، فى تصريحات صحفية، أنه كان قريبا مت قيادة أحد أندية الدورى المصرى قبل مكالمة من إدارة برشلونة، اعتذر بسببها عن عدم قبول المهمة وقرر قيادة البلوجرانا فى شهر يناير الماضي.

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وأوضح المصدر أنه بالفعل كانت هناك اتصالات واجتماعات وجلسات مطولة بين المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز وكيكى سيتين وتم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل بشأن توليه المهمة، ولكن برشلونة دخل على خط المفاوضات وانتهى الأمر باعتذار سيتين لمدير بيراميدز من أجل قيادة البلوجرانا.

وشدد المصدر على أن بيراميدز تمنى التوفيق لسيتين فى مهمته مع برشلونة وتقبل اعتذاره قبل أن يفاوض تشاتشيتش ويتم تعيينه مديرا فنيا للنادى.

المصدر أضاف أن هدفه بعد رحيل ديسابر كان التعاقد مع مدير فنى عالمى واسم كبير طبقا لرؤية وخطة الإدارة، ووضع النادى فى دائرة اختياراته كيكى سيتين وتفاوض معه قبل قيادة برشلونة قبل اختيار تشاتشيتش صاحب الاسم الكبير والسيرة الذاتية القوية ليتولى قيادة الفريق.