شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخصص دخل بطولة البلاى ستشين لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيخصص دخل بطولة البلاى ستيشن المقرر انطلاقها يوم 20 أبريل الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقرر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة محمود تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا الإنجليزى للمشاركة فى البطولة الدولية للألعاب الإلكتروينة التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للعبة ستيشن فيفا 2020 ON LINE..

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم سواء فى الدورى المصرى أو محترفين إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاى ستيشن، بالإضافة إلى احمد الشيخ لاعب الاهلى وتريزيجيه.

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وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب اختيار الثنائى تريزيجيه وأحمد الشيخ بعد معرفة مسئولى الجبلاية أنهما مميزان فى لعبة البلاى ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.

وحدد مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" 20 أبريل الجارى موعدًا لانطلاق بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تصنيفا خاصا بلعبة فيفا للاعبين، ويتواجد لاعب مصرى فى المركز الـ25 سيتم اختياره من ضمن 4 لاعبين للمشاركة فى البطولة

من ناحية أخرى استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إحالة ملف عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، والذى سيتم انتخابه فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، على أن يتولى المجلس الجديد وضع شروط الموسم قبل انطلاقه.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب هو الإبقاء على 4 لاعبين كما هو، بالإضافة إلى اعتبار لاعب شمال أفريقيا ومعاملته كلاعب مصرى، مع وضع بند بتقليص عدد الأجانب فى دورى 2022 -2023 لإتاحة الفرصة أمام الأندية لتوفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين بالفريق من ناحية مدة العقد.