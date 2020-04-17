شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يستعين بالسلالم فى التدريب المنزلى استعدادا للعودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الأنجولى جيرالدو، نجم النادى الأهلى، مراناً قوياً فى منزله استعداداً لعودة النشاط الكروى، واستعان اللاعب بـ"السلالم" للحفاظ على لياقته البدنية من جراء التوقف الكبير للنشاط بسبب فيروس كورونا، ونشر جيرالدو جانبا من تدريباته عبر ستورى انستجرام.

وتمكن الأنجولى جيرالدو، صانع ألعاب فريق الأهلى، من المشاركة فى 27 مباراة بقميص الفريق الأحمر منذ التعاقد معه الصيف الماضى قادما من اول أغسطس الأنجولى.

وأحرز جيرالدو مع الأهلى 3 أهداف وكان أبرزها فى سموحة التى جاء اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء والمساهمة بشكل كبير فى حسم بطولة الدورى المصرى فيما تمكن أيضا من صناعة 6 أهداف لزملائه.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

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وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.



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