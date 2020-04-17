شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودى يطلب شراء وليد أزارو نهائياً من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى نادى الاتفاق السعودى رغبته فى شراء المغربى وليد آزارو مهاجم الأهلى بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى، لكن رغبة النادى السعودى ستتحدد بشكل نهائى بعد الاستماع لمطالب الأهلى المالية للاستغناء عن اللاعب نهائياً.

ورحل أزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وتبدو حظوظ اللاعب فى العودة للقعة الحمراء صعبة.

ومع تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس "كورونا" بدأت عدة أندية عربية وخارجية تطلب ضم المهاجم المغربى، ومنها نادى الاتفاق الذى رحّب ببقاء المهاجم المغربى بين صفوفه بشكل مبدئى وأن كان ذلك سيتوقف على مطالب الأهلى المالية فإذا كانت أكبر من قدرات الأتفاق المالية سيتم التراجع عن شراء اللاعب.

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وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ إنتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً.

وحسم الأهلى بنسبة كبيرة للغاية مستقبل وليد آزارو بعدما رفض رينيه فايلر عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودي، وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود وليد آزار فى الفترة المقبلة، ولا يرغب فى عودته، لأن طريقه لعبه لا تُناسب الأهلى، ومنح المدرب السويسرى إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لإعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج له، وهو ما ستقوم بتنفيذه الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلى، إن إدارة النادى ستُخطر وليد أزارو بموقف فايلر من عودته، حيث يُحدد المهاجم المغربى خطوته المقبلة لاسيما أن هناك عروضاً له من أندية عربية وأوربية وسيُفاضل بينها لاختيار الأنسب له.

وكانت العلاقة بين فايلر ووليد أزارو قد وصلت لطريق مسدود بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته فى مباراة طنطا خلال يناير الماضى لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب فى إصابة يده بقطع جرحى بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب.