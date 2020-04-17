منظمو مونديال 2022 يعلنون إصابة 6 عمال بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم عن إصابة ستة من عمال مشاريع كأس العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) .

وأوضحت اللجنة أنه بالإضافة إلى اثنين من موظفي أحد مقاوليها تم الكشف عن إصابتهما بالفيروس ، يوجد ستة من عمال مشاريع المونديال أصيبوا أيضا بالفيروس.

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ، في بيان وزعته على وسائل الإعلام اليوم الجمعة : "تتعامل اللجنة العليا مع هذه الإصابات المؤكدة بالفيروس وفق إجراءات وتوجيهات وزارة الصحة العامة التي تتولى تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كوفيد-19 في قطر".

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وأشارت : "تتلقى الحالات المصابة رعاية مستمرة على أيدي متخصصين ، مع الالتزام بالحجر الصحي في مرفق طبي مخصص تابع للوزارة. وتحدد مدة الحجر الصحي وفق حالة كل مصاب على حدة".

وأضاف اللجنة في بيانها : "يخضع الأشخاص الذين خالطوا الحالات المصابة للحجر الصحي في أماكن مخصصة لذلك في مرافق الإقامة لمدة 14 يوما كإجراء احترازي ، مع المتابعة الدورية لحالتهم الصحية".

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث : "سيتواصل صرف رواتب هؤلاء العمال بصورة اعتيادية طوال فتر بقائهم في الحجر الصحي ، وذلك وفق الإجراءات التي أقرتها الحكومة القطرية ، والتي تضمن أيضا تقديم رعاية صحية مجانية للجميع".

وأضاف البيان : "تواصل اللجنة العليا إجراء فحوصات طبية لجميع عمالها منذ بدء انتشار الفيروس في ضوء التوجيهات الإرشادية لوزارة الصحة العامة. ويخضع العمال الذين يعانون من مشكلات تنفسية لفحوصات بصرية على أيدي الأطباء وأطقم التمريض في مواقع العمل، وفق توجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن".