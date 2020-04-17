نجوم بريميرليج يتنافسون في "فيفا 20" لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سيختبر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز مهاراتهم في لعبة "فيفا 20" في الدورة الافتتاحية للدعوة الإلكترونية "ePremier League" خلال الفترة من 21 إبريل حتى 25 من الشهر نفسه، على أن يتم التبرع بدخلها إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا "NHS".

ويأتي ترينت ألكسندر آرنولد ظهير ليفربول ورحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي من بين النجوم المشاركين في البطولة، بجانب ويلفريد زها لاعب كريستال بالاس، تود كانتويل لاعب نوريتش سيتي، جون ماكجين لاعب أستون فيلا، ليس موسيت لاعب شيفيلد يونايتد، وديوجو جوتا لاعب ولفرهامبتون.

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يمثل اللاعبون أنديتهم في دورة خروج المغلوب من منازلهم لمعرفة من سيتوج بطلا لمسابقة "ePremier League Invitational" في النهائي، المقرر له يوم السبت الموافق 25 إبريل الجاري.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي أنه سيتم التبرع بصندوق الجائزة لمبادرة #PlayersTogether، التي أنشأها لاعبو بريميرليج كطريقة جماعية لجمع الأموال والتبرع بها لخدمة الصحة الوطنية وتوزيعها.

وستستمر البطولة أيضًا في حث الجميع على اتباع النصائح الرسمية من خلال البقاء في المنزل وإنقاذ الأرواح، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بكل أنحاء العالم.

وسيتمكن الجماهير من مشاهدة جميع أحداث البطولة طوال الأسبوع على موقع الدوري الإنجليزي وقنوات يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بجانب شبكة "سكاي سبورتس" وموقع "تويتش".

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وتأتي مواعيد بطولة "فيفا 20" كالتالي:

الإثنين 20 أبريل - موعد إجراء قرعة ePL.

الثلاثاء 21 أبريل - الجولة الافتتاحية (4 مباريات)

الأربعاء 22 أبريل - الجولة الثانية.

الخميس 23 أبريل - استئناف الجولة الثانية.

الجمعة 24 أبريل - ربع النهائي.

السبت 25 أبريل - نصف النهائي والمباراة النهائية.