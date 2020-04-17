ليدز يونايتد يعلن وفاة نجمه السابق بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة أنه لاعبه ومدافع المنتخب الإنجليزي السابق نورمان هانتر، فارق الحياة، متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان هانتر، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 76 عاما، قد لعب 14 عاما ضمن صفوف ليدز وساعد الفريق في التتويج بلقب الدوري مرتين كما توج معه بلقب كاس الاتحاد الإنجليزي في 1972 .
كذلك خاض هانتر 28 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وكان ضمن الفريق الفائز بلقب كأس العالم 1966 وكذلك الفريق المشارك في كأس العالم 1970 .
وكان هانتر قد دخل المستشفى في العاشر من أبريل الجاري بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد صراع قوي، فارق الحياة صباح اليوم الجمعة.
وذكر نادي ليدز يونايتد في بيان "لقد ترك فراغا هائلا في عائلة ليدز يونايتد... إرثه لن ينسى أبدا وتعازينا لعائلة نورمان وأصدقائه في هذا الوقت العصيب."
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