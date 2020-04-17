دعم مؤمن ضمن 3 محاور.. التفاصيل الكاملة لجلسة الخطيب مع وزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الأهلي في بيان رسمي أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قام بزيارة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث آلية التعاون بين كافة المؤسسات الرياضية لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف النادي ظهر اليوم الجمعة أن اللقاء جاء مثمرًا، ودار النقاش حول الموقف الراهن وتوقف النشاط الرياضي ودور الأندية الكبيرة في دعم الدولة وجهودها الواضحة على كافة المستويات للحفاظ على سلامة المواطنين لحين الخروج من الأزمة، بجانب مناقشة استمرار دعم مؤمن زكريا.

وتمثلت جلسة الخطيب مع وزير الرياضة في 3 أمور جاءت محاورها كالتالي:

مباراة افتراضية

ناقش محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة المساهمة المجتمعية للأندية في رفع العبء عن العمالة في المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفي المجتمع عامة في ظل الظروف الحالية التي تشهد كسادًا اقتصاديًا على مستوى العالم.

واقترح الدكتور أشرف صبحي إقامة مباراة إفتراضية للأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي، ورحب رئيس النادي بدعم ومساندة كل ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصًة العمالة اليومية وأنه سيدرس الفكرة ويعمل على تنفيذها بعد العرض على مجلس الإدارة.

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الثورة الإنشائية

في ذات الجلسة، أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائي للنادي والذي عرضه محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية التي تشهدها فروع الأهلي الثلاثة؛ الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل بالقطاع الرياضي في مختلف اللعبات والأعمار السنية خاصة وأن البنية التحتية الجديدة كان لها دور كبير في توسيع قاعدة الممارسة وتوفير معطيات النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس الأهلي الشكر لأشرف صبحي لمساندته للنادي خاصًة وأن هذا الكم من الإنشاءات تم إنجازه في غضون عامين فقط.

استمرار دعم مؤمن زكريا

تطرق رئيس الأهلي في جلسته مع وزير الرياضة إلى استمرار الدعم المالي والمعنوي للاعب مؤمن زكريا الذي يمر بظروف صحية، خاصًة وأنه سبق ووافق أشرف صبحي على طلب الأهلي بصرف مبالغ مالية بشكل قانوني ليتحمل النادي تكاليف علاج اللاعب.

وطلب رئيس النادي من وزير الرياضة المزيد من المساندة في هذا الملف خاصةً أن مؤمن زكريا أحد أبناء الأهلي ، والنادي لن يتخلى عنه، وهو ما لاقى تجاوب وزير الرياضة والذي أكد على تقديره لطلب الأهلي ومساندة مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.