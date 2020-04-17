بعد تفضيله للأهلي.. هل يستعيد كينو ذاكرة تألقه بعد رحلة الجزيرة الشاقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

ارتبط اسم كينو بإمكانية اللعب للأهلي في الفترة المقبلة بعدما عبر اللاعب عن تفضيله للقميص الأحمر في حالة وجود مفاوضات معه من قطبي الكرة المصرية.

وقال كينو في تصريحات تلفزيونية أنه سيفضل اللعب في صفوف الأهلي عن الانتقال للزمالك، مما قد يعطي لمسئولي المارد الأحمر الضوء الأخضر الدخول معه في مفاوضات في الفترة المقبلة.

ومما يزيد من احتمالات سعي الأهلي لجلب كينو إلى الجزيرة هو مستقبل رمضان صبحي المجهول حتى الآن مع الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، واحتمالية عودته للاحتراف الخارجي وهي الرغبة التي طالما أعلن عنها اللاعب مؤخرا.

لكن الأهلي سيلاقي منافسة في الحصول على خدمات كينو، حيث أن صحيفة "ميركادو دي بولا" البرازيلية أشارت أن فريقي كورنثيانز وأتليتكو مينيرو البرازيليين يرغبان في ضم اللاعب صاحب الـ30 عام.

فبجانب رغبته في العودة للدوري المصري الذي شهد تألقه الموسم الماضي، فاهتمام أندية القمة بالبرازيل قد تعيدة لموطنه، والذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية في سن الـ22 عاما بنادي أمريكا البرازيلي الذي انضم له عام 2012.

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وخاض كينو العديد من التنقلات بين الأندية البرازيلية خلال ستة مواسم، لعب فيها لفرق بوتافوجو وبارانا وسانتا كروز وساو خوسيه ومارابا بالإضافة إلى رحلة احترافية خراج البرازيل في أطلس المكسيكي.

واستقر بكينو الحال في نادي بالميراس البرازيلي الذي انضم له في يناير 2017، وتألق كينو مع بالميراس حيث توج بلقب الدوري البرازيلي رفقة الفريق عام 2018، وخاض معه 50 مباراة أحرز فيهم 12 هدف وصنع 8.

وفي صيف عام 2018 انتقل كينو لخوض تجربة جديدة خارج البرازيل وقدم إلى مصر حيث الانضمام لفريق بيراميدز حديث التكوين، وعبر عن مهاراته المتميزة في الدوري المصري، حيث اعتبر ضمن أفضل المحترفين الأجانب خلال الموسم الماضي.

وشارك كينو في 33 مباراة مع بيراميدز خلال أول مواسمه في الكرة المصرية، ونجح في المساهمة بـ21 هدفًا بواقع تسجيل عشرة أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة.

وخلال الصيف الماضي أعاره بيراميدز إلى فريق الجزيرة الإماراتي، لكنه تعرض لإصابة عطلته خلال الموسم الحالي وغاب على إثرها فترة 6 أسابيع، حيث أصيب في ركبته خلال مباراة مع الفريق الإماراتي في أكتوبر الماضي.

وشارك كينو مع الجزيرة خلال الموسم الحالي وقبل توقفه في 12 مباراة فقط أحرز خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف.