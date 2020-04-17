تفاصيل عرض آل الشيخ على مدرب برشلونة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أنه كان على وشك قيادة أحد الفرق في الدوري المصري الممتاز، قبل تولي تدريب الفريق الكتالوني في منتصف يناير الماضي خلفا لإرنسو فالفيردي الذي تمت إقالته.

وقال كيكي سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الرحيل من أجل العمل في مصر."، قبل أن يعقب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية برسالة مقتضبة.

آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز والحالي لنادي ألميريا الإسباني، كتب عبر صفحته على "فيسبوك": "مجبتش حاجة من عندي"، في إشارة إلى دوره في التفاوض مع سيتين للعمل مع أحد الفرق في مصر.

وكان آل الشيخ كشف في مقطع فيديو قبل ثلاثة أشهر أنه كان على وشك شراء فريق مصري آخر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه اتفق مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي على قيادته، قبل أن تتعثر المفاوضات.

وقال آل الشيخ في تصريحاته يوم 20 يناير الماضي: "كنت قريبا للغاية من شراء فريق مصري، واتفقت مع كيكي سيتين على قيادته وقام بالتوقيع على العقود الأولية، قبل أن يتوقف المشروع بسبب تعاقد برشلونة معه".

لم يفصح المستشار السعودي عن النادي الذي كان يود شرائه في الدوري المصري بعدما قام ببيع حصته في نادي بيراميدز، وربطت عدة تقارير بينه وبين شراء إف سي مصر ووادي دجلة، قبل أن يتم نفي تلك الأنباء.

تعود قصة آل الشيخ وكيكي سيتين إلى سبتمبر 2019، بعدما عقد المالك الجديد ألميريا عدة لقاءات مع المدير الفني السابق لريال بيتيس، بجانب الإسباني إيتور كارانكا، المساعد السابق لجوزيه مورينيو في ريال مدريد.

Advertisements

وكان الموضوع الرئيسي لاجتماع آل الشيخ وكيكي هو الحديث عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير أكاديمية نادي ألميريا، مؤكدا أنه تعلم الكثير من أفضل المدربين في العالم كما وصفه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي نوفمبر الماضي، اجتمع تركي آل الشيخ بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في السعودية، إذ قاد منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مواجهة "سوبر كلاسيكو" التي احتضنتها العاصمة الرياض وقتها.

وقدم ميسي شكره لآل الشيخ في رسالة عبر إنستجرام قائلا: "سعيد لعودتي إلى الرياض مجددا، الأجواء العامة كانت رائعة، وأتطلع للعودة إلى هنا مستقبلا، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض لهذه الليلة العظيمة".

وعاد آل الشيخ ليؤكد أنه اقترح على ميسي التعاقد مع سيتين بتلك الفترة، وذلك بعدما كشفت عدة تقارير دخول صاحب الـ61 عاما ضمن الترشيحات لتولي قيادة برشلونة بعد إقصاء البارسا من كأس السوبر الإسباني.

ونشر آل الشيخ عبر "تويتر" يوم 12 يناير 2020 تغريدة مرفق خلالها صورتين له رفقة ميسي وسيتين، قائلا بالإسبانية: "منذ ثلاثة أشهر قلت وما زلت أقول ذلك لصديقي ميسي ولبرشلونة.. استقدام كيكي سيتين بسرعة".

جاءت "التغريدة" قبل يومين بالضبط من موعد تعاقد برشلونة مع سيتين رسميا، علما بأنه التقى بالمدرب قبل أسبوع من تعاقده مع النادي الكاتالوني، ليصبح مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، وتحديدا حتى 30 يونيو 2022.