طولان يراقب البرنامج التدريبي للاعبي إنبي

يواصل الجهاز الفني للفريق الكروي بقيادة حلمي طولان اتصالاته بلاعبيه بمنازلهم للتعرف على سير البرنامج التدريبي والغذائي للاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروي الحالية بسبب تفشي مرض كورونا.
وحذر طولان لاعبيه من أي زيادة في الوزن في حال العودة لتأثير ذلك على الجانب الفني للاعب.
وأكد حلمى طولان أن هناك اهتمامًا من كل لاعب بنفسه من حيث أداء تدريباتيومية منتظمة والحفاظ على التغذية السليمة بعيد عن المأكولات التى تزيد من الوزن، مشيرًا إلى أن كل لاعب يملك إرادة قوية ويعرف مصلحة نفسه خوفًا من أى تداعيات على مستواه في حال عدم الامتثال للبرنامج التدربيي والغذائي.
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