ريال مدريد يبدأ التحرك من أجل ضم هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، محاولاته من أجل ضم الجوهرة النرويجية، أيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني،خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، أو بعد عام 2021.

ويثير هالاند إعجاب مسؤولو ريال مدريد لما يمكله المهاجم النرويجي من قدرات تهديفية كبيرة بالرغم من صغر سنه الذي يملك 19 عامًا، منذ كان لاعبًا ضمن صفوف ريد بول

سالزبوج.

وأشار موقع "أوك دياريو" الإسباني، أن ريال مدريد بدأوا بالتحرك من أجل ضم هالاند وتواصلوا مع مسؤولي دورتموند حول ضم اللاعب النرويجي، وطرح النادي الملكي 6 أسماء عليهم هم، لوكاس فاسكيز، إبراهيم دياز، داني سيبايوس، ألفارو أودريوزولا، كوبو، وماريانو دياز، من أجل إغراء النادي الألماني، وتخفيض السعر المطلوب

لضمه، لإختيار لاعب أو لاعبين ضمن الصفقة.

ويهدف زين الدين زيدان المدير الفني الملكي لجلبه من أجل تعزيز خط الهجوم لدى المرينيجي، لما له من إمكانيات تهديفية كبيرة، حيث يتألق هالاند بشكل كبير مع دورتموند منذ إنضمامه في الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما سجل 12 هدفًا في 9 مباريات، فضلًا عن تسجيله 10 أهداف خلال 7 مشاركات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سواءًا مع نادي الألماني، مع ناديه السابق سالزبورج.