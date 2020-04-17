آرسنال يقترب من التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

اقترب نادي آرسنال الانجليزي، من حسم صفقة لافين كورزاوا الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كأول صفقات المدفعجية في الميركاتو الصيفي. الميركاتو الصيفي. وقالت صحيفة "صن" الانجليزية، أن أرسنال توصل لاتفاق شبه نهائي مع النادي الفرنسي علي ضم كورزاوا، الذي سيوقع عقداً يمتد حتي عام 2025. علي ضم كورزاوا، الذي سيوقع عقداً يمتد حتي عام 2025. ويضع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال تدعيم خط الدفاع علي رأس اولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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