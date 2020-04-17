نجم الهلال لسعودي علي رادار فناربخشة التركي

دخل البرازيلي كارلوس ادواردو نجم وسط فريق الهلال السعودي، دائرة إهتمامات نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت تقارير تركية أن مسئولي فناربخشة يترقبون موقف ادواردو من الإستمرار مع الهلال، في ضوء مفاوضات النادي السعودي مع اللاعب البرازيليأندرسون تاليسكا، لاعب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.
ويسعي كارلوس ادواردو لخوض تجربة جديدة، عقب نهاية الموسم الحالي، بعد أن ربطته عدة تقارير بالانتقال لفريق اهلي جدة .
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