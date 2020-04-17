يوفنتوس يخطط لتمديد عقد ديبالا المصاب بكورونا

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقد لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يعاني من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" أن إدارة نادي يوفنتوس يرغب بتمديد عقده معالنادي لموسمين آخرين، لينتهي في عام 2024 بدلًا من 2022، وقطع الطريق على الأندية الراغبة بضمه.
وكان يوفنتوس أعلن تعافي كلا من الفرنسيبليز ماتويدي، والمدافع الشاب، دانييلي روجاني، من أصابتهما بفيروس كورونا، فيما يواصل ديبالا خوضه للعلاج من الفيروس.
ويعد ديبالا من نجوم فريق اليوفي، وشارك مع فريقه في 24 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، واستطاع تسجيل سبعة أهداف وصناعة تسعة أخرين.
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